Болить голова на перепади погоди: як позбутися від метеозалежності

Як позбутися від метеозалежності (фото: pixabay)

Лікарі розповіли, як перестати відчувати метеозалежність

Метеозалежністю називають реакцію організму на різку зміну погоди, перепади атмосферного тиску, природні катаклізми. Вченими доведено, що близько 75% людей час від часу відчувають ознаки метеозалежності.

Так, сімейний лікар Світлана Слободяник каже, що молоді люди в періоди погодних коливань частіше скаржаться на слабкість, нудоту, головний біль, падіння тиску. А ось в літньому віці тиск навпаки піднімається, пише 24 канал.

Поширеними ознаками реакції на зміну погоди є:

гіпертонічний криз;

загострення хронічних захворювань;

біль в суглобах.

Вчені вважають, що найбільше схильні до метеозалежності підлітки та люди у віці 45-50 років.

Як позбутися від метеозалежності

Конкретних методів лікування не існує. За словами лікарів, метеозалежність ми не можемо назвати хворобою, це швидше прояв здорових людей.

Але ми можемо попередити симптоми поганого самопочуття:

уникайте зневоднення;

не паліть;

зволожуйте повітря;

зменшіть споживання солі;

не перевтомлюйтеся.

Що може посилити метеозалежність

Перестаньте постійно моніторити прогноз погоди. Таким чином ви самі себе проєктуєте на невроз, що в результаті може викликати психосоматичні симптоми.

Причини метеоневрозу лежать в ранньому дитинстві, стверджує психолог Аліна Хранітель. Це може статися у двох випадках:

дитина відчула негативні переживання під час конкретної погоди і тому погодні умови у неї асоціюються з певними емоціями;

людина від народження залежна від сонячного світла і тепла в його житті.

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