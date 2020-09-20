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Болить голова на перепади погоди: як позбутися від метеозалежності

Неділя 20 вересня 2020 07:27
Болить голова на перепади погоди: як позбутися від метеозалежності
Як позбутися від метеозалежності (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, як перестати відчувати метеозалежність

Метеозалежністю називають реакцію організму на різку зміну погоди, перепади атмосферного тиску, природні катаклізми. Вченими доведено, що близько 75% людей час від часу відчувають ознаки метеозалежності.

Так, сімейний лікар Світлана Слободяник каже, що молоді люди в періоди погодних коливань частіше скаржаться на слабкість, нудоту, головний біль, падіння тиску. А ось в літньому віці тиск навпаки піднімається, пише 24 канал.

Поширеними ознаками реакції на зміну погоди є:

  • гіпертонічний криз;
  • загострення хронічних захворювань;
  • біль в суглобах.

Вчені вважають, що найбільше схильні до метеозалежності підлітки та люди у віці 45-50 років.

Як позбутися від метеозалежності

Конкретних методів лікування не існує. За словами лікарів, метеозалежність ми не можемо назвати хворобою, це швидше прояв здорових людей.

Але ми можемо попередити симптоми поганого самопочуття:

  • уникайте зневоднення;
  • не паліть;
  • зволожуйте повітря;
  • зменшіть споживання солі;
  • не перевтомлюйтеся.

Що може посилити метеозалежність

Перестаньте постійно моніторити прогноз погоди. Таким чином ви самі себе проєктуєте на невроз, що в результаті може викликати психосоматичні симптоми.

Причини метеоневрозу лежать в ранньому дитинстві, стверджує психолог Аліна Хранітель. Це може статися у двох випадках:

  • дитина відчула негативні переживання під час конкретної погоди і тому погодні умови у неї асоціюються з певними емоціями;
  • людина від народження залежна від сонячного світла і тепла в його житті.

Раніше ми писали, що у вересні Землю накриє найпотужніша і тривала магнітна буря.

Крім того, кардіологи розповіли, як позбутися від метеозалежності.

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