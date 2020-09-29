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Землю накроет магнитная буря невиданной силы: трясти будет целую неделю

Автор: Светлана Мащенко

Магнитная буря в конце октября станет наимощнейшей за последние годы

Магнитная буря в октябре станет наимощнейшей в этом году. Астрофизики считают, что трясти будет неделю подряд и удары будут еще более мощными, чем в конце сентября.

Так, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря будет сотрясать планету 30 сентября, 1 октября магнитосфера будет возбужденной. А вот 21, 22 и 23 октября ожидается три дня геошторма, но возбуждение магнитосферы будет еще несколько дней до и после этих дат.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 (скрин: tesis.lebedev.ru)

Тем временем ученые прогнозируют, что магнитные бури будут все чаще сотрясать нашу планету. Ученые говорят, что Солнце вошло в 25-й цикл, из-за чего его активность начала расти. Пика наше светило сможет достичь уже в 2025 году.

Кому угрожают магнитные бури

Ученые говорят, что количество инфарктов во время наибольшей солнечной активности возрастает на 20%.

"Наиболее чувствительны к воздействию электромагнитных бурь нервная, сердечно-сосудистая и иммунная системы человека", - говорит Виктор Мартынюк, профессор кафедры биофизики и медицинской информатики КНУ имени Тараса Шевченко, пишет Express.

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Теория воздействия магнитных бурь на людей основывается на направлении химии, который исследует радикальные пары. Они содержатся в криптохромах - белках, которые есть в каждой клетке живых организмов. Эти белки имеются и в биологических часах человека, которые регулируют циклы сна и бодрствования и влияют на другие процессы жизнедеятельности.

Именно эти криптохромы и чувствуют изменения геомагнитного поля Земли, а во время бурь дают сбой, следовательно нарушается работа биологических часов.

Наиболее ощутимым такой сбой будет для пожилых людей и тех, кто имеет определенные болезни. К примеру, человек может проснуться посреди ночи, испытывать скачки давления. Иногда такой сбой вызывает даже сердечный приступ, гипертонический криз или инсульт.

Как минимизировать влияние магнитной бури на человека

Врачи советуют в тяжелые дни магнитных бурь придерживаться графика сна, правильно питаться, вести умеренную физическую активность. Утром лучше принять контрастный душ, а вечером расслабиться в теплой ванной.

Не нагружайте в эти дни организм ничем лишним. Жирная, соленая, острая пища, алкоголь, кофе - то, от чего вам стоит отказаться в период магнитных бурь. Придерживайтесь питьевого режима, не переедайте и зарядитесь позитивным настроем - так вы сможете пережить эти тяжелые периоды без особых затрат.

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