Землю накриє магнітна буря: названа дата нового метеоудара

Магнітна буря накриє Землю вже на наступному тижні й фахівці попередили, що ще один удар очікується наприкінці березня. Як у ці дні вберегти своє здоров'я і не піддатися впливу магнітних коливань – в матеріалі Styler.

Як повідомили вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найближча магнітна буря накриє Землю вже в четвер, 19 березня. Метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню відмітку у G1. Однак навіть така магнітна буря може вивести з ладу не тільки метеозалежних людей, але і тих, хто не схильний реагувати на подібні явища.

Наступна магнітна буря, за прогнозами фахівців, очікується в кінці березня, 27 числа і вона також буде помірною.

Магнітні бурі у березні 2020 року

19 березня і 27 березня варто бути обережніше гіпертонікам, людям, у яких є проблеми з серцево-судинною системою, емоційно і психічно нестабільним людям. У абсолютно здорових людей у цей день може знизиться працездатність, наступити апатія і втома, можливі головні болі та роздратування.

Медики рекомендують у дні магнітних бур знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і добре висипатися. Також варто добре харчуватися, вживати більше рідини та по можливості запланувати тривалу прогулянку на свіжому повітрі.

Алкоголь, каву та енергетичні напої - у такі дні краще скоротити вживання або зовсім уникати. Можна відвідати басейн або повноцінно відпочити на природі.

Людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем, і тримати під рукою необхідні ліки.