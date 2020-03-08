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Загальний аналіз крові: як правильно розшифрувати показники дослідження

STYLERЖиття    08.03.2020 - 18:04
Загальний аналіз крові: як правильно розшифрувати показники дослідження
Аналіз крові в Україні (Фото: pixabay)

Фахівці розповіли, на які результати аналізу потрібно звернути увагу

В Україні будь-який лабораторний аналіз крові пацієнт може отримати відразу на руки в лабораторіях. Зазвичай в аналізі зазначається кількість лейкоцитів, гемоглобіну, еритроцитів, базофілів та інші дані.

Про те, як правильно розшифрувати аналіз крові та в яких випадках варто звернути увагу на здоров'я, розповіла онкогематолог, кандидат медичних наук Ольга Пономарьова у коментарі для видання "Сьогодні".

Вона зазначила, що головні показники в лабораторних аналізах крові – кількість лейкоцитів і гемоглобін. Також лікар повинен звернути увагу на показники тромбоцитів, еритроцитів, моноцитів, базофілів і нейтрофілів.

Про що говорить гемоглобін

Знижений рівень гемоглобіну свідчить про розвиток анемії (недокрів'я) – таке явище часто буває навесні при гіповітамінозі. Нормальний показник гемоглобіну в межах 135-150 грам на літр. Якщо в аналізі вказаний рівень гемоглобіну нижче 100 – це дуже небезпечний симптом. Зниження гемоглобіну може сигналізувати про багато проблем в організмі – від гастриту до патології онкологічного характеру.

Проте варто пам'ятати, що у жінок рівень гемоглобіну трохи нижче, ніж у чоловіків, в силу фізіологічних причин. Також може падати гемоглобін під час зросту у підлітків.

Підвищений гемоглобін буває рідко і свідчить про дихальну недостатність, зневоднення організму і вказує на деякі гематологічні проблеми.

Як зазначають медики, з допомогою коригування раціону харчування і вживання великої кількості фруктів і овочів не перемогти анемію. З обережністю варто приймати препарати заліза, оскільки вони протипоказані при проблемах з кислотністю шлунка. Якщо у пацієнта є така проблема – потрібно повідомити про це лікаря.

Про що говорять еритроцити та лейкоцити

Норма еритроцитів в крові – близько 4 млн в кубічному міліметрі. Буває таке, що еритроцити в нормі, а от гемоглобін низький і це також є свідченням анемії.

Норма еритроцитів – 3-6 тисяч.

Еозинофіли та нейтрофіли

При нормальному аналізі в деяких клітинках у бланку можуть стояти прочерки й це свідчить про норму. Однак значне підвищення – сигнал тривоги. Кількість еозинофілів підвищується в тому випадку, якщо в організмі є проблеми – від глистів та алергії до утворення пухлини. Сегментно-ядерні та палочко-ядерні нейтрофіли говорять про те, що в організмі загострилися хронічні захворювання.

Підвищена кількість моноцитів може сигналізувати про мононуклеоз, а також про розвиток пухлини.

"Але тільки фахівець може грамотно прочитати ваш аналіз. І вже точно не можна абсолютизувати жоден з перерахованих мною показників. Адже нерідко буває, що ті ж пухлинні захворювання проходять на тлі абсолютно нормального аналізу крові. А бурхливий лейкоцитоз буде зафіксований після вчорашнього багатого застілля з шашликами", - попередила Пономарьова.

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