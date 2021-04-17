Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п'ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

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Як може проявлятися метеочутливість у такі дні

Головні болі

Загальне погіршення самопочуття

Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми

Неможливість сконцентруватися, млявість

Скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань

Як підтримати організм у дні магнітних бур