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Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 11:37
Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений Магнітна буря в середині квітня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п'ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений

Скріншот

Як може проявлятися метеочутливість у такі дні

  • Головні болі
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми
  • Неможливість сконцентруватися, млявість
  • Скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань

Як підтримати організм у дні магнітних бур

  • Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця
  • Обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку
  • Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти
  • З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь
  • Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити
  • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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