Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений
Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.
Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п'ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.
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Як може проявлятися метеочутливість у такі дні
- Головні болі
- Загальне погіршення самопочуття
- Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми
- Неможливість сконцентруватися, млявість
- Скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань
Як підтримати організм у дні магнітних бур
- Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця
- Обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку
- Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти
- З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь
- Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити
- Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.