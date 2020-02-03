Вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі: можуть привести до страшних наслідків

Магнітні бурі дуже небезпечні (Фото: pixabay.com)

Вчені провели нове дослідження про геомагнітні бурі і прийшли до сумного висновку

Вчені заявили, що сонячні бурі дуже небезпечні та можуть вивести з ладу електронне обладнання. Раніше вважалося, що сонячні бурі не приносять шкоди Землі, а також різному обладнанню.

Проте вчені з Університету Уоріка та Британської антарктичної служби провели нове дослідження і з'ясували, що раз у три роки відбувається сильна сонячна або як її ще називають, геомагнітна буря, здатна вивести з ладу техніку. А раз у 25 років відбувається справжній сонячний шторм, який здатний не просто порушити роботу електрообладнання, але порушити роботу супутників.

Згідно з новим дослідженням, сонячні бурі здатні завдати серйозної шкоди електронного устаткування. Вони можуть порушити роботу обладнання зв'язку, авіаційного обладнання, електричних мереж і супутників. Дані нового дослідження опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

Сонячні бурі та шторми, які також називають геомагнітними бурями, викликаються збуреннями на Сонці, які посилають заряджені частинки в космос. Коли ці частинки стикаються з магнітосферою Землі, це викликає бурю.

Найвідомішим і найсильнішим геомагнітним штормом стала буря в Каррінгтоні в 1859 році. Цей шторм порушив роботу телеграфних систем в різних частинах світу, викликав пожежі, і навіть призвів до того, що оператори телеграфу зазнали збитків.

У 1989 році після серйозної магнітної бурі у Квебеку була порушена система розподілу електроенергії. З'явилися потужні полярні сяйва, які були помічені навіть далеко на півдні, в штаті Техас.

Вчені стверджують, що в сучасному світі геомагнітні бурі здатні завдати більше шкоди, через те, що зараз використовується набагато більше електроніки, ніж раніше. Автори дослідження відзначили, що їх дані засновані на вивченні магнітних коливань за останні 150 років.

"Ці супербурі є рідкісними подіями, але оцінка їх вірогідності виникнення є важливою частиною планування рівня пом'якшення наслідків. Необхідно для захисту найважливішою національної інфраструктури", - розповів автор дослідження професор Сандра Чепмен.

За останні 150 років відбулося понад 42 сильних магнітних бурі, в середньому один раз в три роки, суперштормів було шість, в середньому один раз у 25 років.

Супершторми можуть призвести до відключення електроенергії, порушення або пошкодження супутників, порушення авіації та тимчасової втрати сигналів GPS та радіозв'язку. (GPS призначений не тільки для навігації, але має також важливе значення для сучасної банківської системи).