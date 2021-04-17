Землю накроет магнитная буря в ближайшие часы: головная боль обеспечена

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. Ее интенсивность будет велика, специалисты присвоили ей уровень G1, а это значит, что ухудшение самочувствия почувствуют многие люди на планете.

Как сообщают специалисты, небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля. Ранее прогноз ученых говорил о том, что сильный геомагнитный удар произойдет именно в пятницу, но новые данные говорят о том, что магнитная буря накроет Землю во второй половине дня 17 апреля.

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Как может проявляться метеочувствительность в такие дни

Головные боли

Общее ухудшение самочувствия

Слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости

Невозможность сконцентрироваться, вялость

Скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний

Как поддержать организм в дни магнитных бурь