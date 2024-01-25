Землю накрывает сильная магнитная буря: в какие дни нужно поберечь здоровье

Магнитная буря красного уровня начала накрывать Землю в четверг, 25 января, во второй половине дня. Она станет затяжной и штормить будет еще несколько дней. Ожидается, что буря достигнет К-индекса 5.
Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц - протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.
Магнитные бури классифицируются по своей мощности по индексам, от К-1 до К-9. Все бури От К-индекса 1 до К-индекса 4 - небольшие, свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Бури красного уровня могут влить на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.
Они нарушают работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. При бурях свыше К-индекса 7 бывают полярные сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного К-индекса 5 накрыла Землю во второй половине дня 25 января. Также эта буря будет активна в пятницу, 26 января и в субботу, 27 января.
В спокойное состояние магнитосфера вернется только в воскресенье, 28 января.
Магнитная буря 25 - 27 января (скриншот)
Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.
Частые жалобы:
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:
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