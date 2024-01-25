Землю накриває сильна магнітна буря: у які дні треба берегти здоров'я

Магнітна буря червоного рівня почала накривати Землю у четвер, 25 січня, у другій половині дня. Вона стане затяжною і штормитиме ще кілька днів. Очікується, що буря досягне К-індексу 5.
Що відомо про цю магнітну бурю і як зберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці регулярно відбуваються спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які з викидами розлітаються в різні боки, у тому числі й у бік Землі.
Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Магнітні бурі класифікуються за своєю потужністю за індексами від К-1 до К-9. Всі бурі Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - невеликі, понад К-індексу 5 - бурі червоного рівня. Бурі червоного рівня можуть на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття.
Вони порушують роботу джерел зв'язку: стільникові вежі, GPRS, супутники, радіочастоти. При бурях понад К-індексом 7 бувають полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного К-індексу 5 накрила Землю у другій половині дня 25 січня. Також ця буря буде активна у п'ятницю, 26 січня та у суботу, 27 січня.
У спокійний стан магнітосфера повернеться лише у неділю, 28 січня.
Магнітна буря 25 - 27 січня (скриншот)
Існує чимало досліджень, які підтверджують наявність зв'язку між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей на планеті. У такі дні люди частіше скаржаться на здоров'я та звертаються до лікарів.
Часті скарги:
Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, оскільки вони знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Астронавти мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ймовірність виникнення раку.
Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також:
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