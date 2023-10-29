Землю накроет мощая магнитная буря уже сегодня: что о ней известно

Мощная магнитная буря накроет Землю сегодня, 29 октября. По данным специалистов, геошторм с К-индексом 7 начнется вечером в воскресенье и продлится почти три дня.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свой организм, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Взрывы и всплески на Солнце провоцируют выбросы солнечной энергии, которые и приводят к повышенной геомагнитной обстановке. Солнечная энергия при таких взрывах рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро перемещаются в пространстве. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую называют солнечными или магнитными бурями.

Ученые классифицируют такие бури по мощности. Незначительные магнитные колебания обычно почти не ощутимы – это бури от К-индекса 2 до бури К-индекса 3. Буря К-индекса 4 – это умеренная буря.

Бури К-индекса 5 и выше - это уже бури красного уровня, которые могут быть ощутимы. Такие бури могут вызвать сбой в работе электроники, спутников, мобильной связи, GPRS. Более мощные бури вызывают полярные сияния.

Также бури с К-индексом свыше 5 могут повлечь за собой ухудшение самочувствия людей на планете.

Что известно о ближайшей магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 7 накроет Землю вечером 29 октября.

30 октября магнитная буря станет немного слабее, но очень незначительно - прогнозируется К-индекс 6. Во вторник, 31 октября, буря опустится до красного К-индекса 5. Только 1 ноября она пойдет на спад и ожидается К-индекс 4. В нормальное состояние магнитосфера придет в четверг, 2 ноября.

Как влияют магнитные бури на человека

Среди ученых всего мира нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь магнитных бурь и ухудшением самочувствием человека.

Люди в такие дни испытывают недомогания, чаще обращаются к врачам, особенно к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головная боль, мигрень, головокружение

Бессонница, чрезмерная сонливость днем

Общая слабость и ухудшение самочувствия

Быстрая утомляемость, снижение концентрации и работоспособности

Повышенная тревожность, подавленность, раздражительность и агрессия

Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться влиянию высоких уровней радиации, что в разы повышает риск развития рака.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Если вы метеозависимы и в дни магнитных бурь чувствуете ухудшение самочувствия, то медики обычно придерживаются общих рекомендаций:

Полноценно высыпаться и достаточно отдыхать - ночной сон не менее 7-9 часов в сутки.

Снизить физические и эмоциональные нагрузки

Дышать свежим воздухом и пить достаточно воды

Полноценно питаться и отказаться от алкоголя, соленой и вредной пищи

Снизить стрессы и нагрузки

При необходимости - обращаться к семейному врачу