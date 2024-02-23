Ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году (фото)
Американская компания Space Perspective планирует отправлять людей в космос с помощью передовых высокотехнологичных воздушных шаров. Недавно компания опубликовала изображение завершенной пробной капсулы Spaceship Neptune Excelsior.
Начать космические поездки планируют к 2025 году. Компания уже продала около 1750 билетов, каждое место стоит 125 000 долларов. До конца этого года планируют продать еще 4000 билетов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Interesting Engineering.
Как выглядит капсула для полетов в космос
"Космическая капсула не похожа на то, что мир когда-либо видел. Мы стоим на пороге потрясающих изменений - не только в том, как мы, люди, воспринимаем космос, но и в том, что мы создаем в своем сознании, когда думаем о космическом корабле, который доставит нас туда. Мы переосмысливаем категорию и прокладываем путь для доступных космических путешествий на долгие годы", - заявляет технический директор Space Perspective Тейбер МакКаллум.
Отмечается также, что это самая большая космическая капсула, которую когда-либо создали. В диаметре она имеет 4,9 метра. Это почти вдвое превышает размер Spaceship Two Virgin Galactic и New Shepard Blue Origin и примерно в четыре раза больше Crew Dragon SpaceX.
Капсула обладает большими вертикальными окнами для панорамных пейзажей и инновационной технологией окон, которая защищает от вредного солнечного света и регулирует температуру внутри. Эта просторная капсула предназначена для комфортного размещения восьми космонавтов вместе с капитаном.
Капсула для космических путешествий (фото: interestingengineering)
Капсула имеет просторный интерьер и несколько удобств, включая первый в мире космический лаунж с Wi-Fi и туалетом.
Исследователи отправятся в шестичасовое путешествие, наслаждаясь роскошными сиденьями и высококлассными удобствами внутри этой космической капсулы.
Эта капсула будет подниматься с помощью SpaceBalloon со скоростью около 193 км/ч.
"Без ракет или больших перегрузок это самый доступный способ путешествовать в космос и такой же простой, как находиться на самолете", - заявляют в компании.
Согласно недавнему объявлению, компания завершила разработку своего первого SpaceBalloon, а ее корабль-носитель, Marine Spaceport Voyager, находится на завершающей стадии подготовки.
Капсула для космических путешествий (фото: interestingengineering)
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