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Ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году (фото)

Пятница 23 февраля 2024 20:23
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Ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году (фото) Как выглядит космическая капсула (фото: interestingengineering)
Автор: Василина Копытко

Американская компания Space Perspective планирует отправлять людей в космос с помощью передовых высокотехнологичных воздушных шаров. Недавно компания опубликовала изображение завершенной пробной капсулы Spaceship Neptune Excelsior.

Начать космические поездки планируют к 2025 году. Компания уже продала около 1750 билетов, каждое место стоит 125 000 долларов. До конца этого года планируют продать еще 4000 билетов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Interesting Engineering.

Как выглядит капсула для полетов в космос

"Космическая капсула не похожа на то, что мир когда-либо видел. Мы стоим на пороге потрясающих изменений - не только в том, как мы, люди, воспринимаем космос, но и в том, что мы создаем в своем сознании, когда думаем о космическом корабле, который доставит нас туда. Мы переосмысливаем категорию и прокладываем путь для доступных космических путешествий на долгие годы", - заявляет технический директор Space Perspective Тейбер МакКаллум.

Отмечается также, что это самая большая космическая капсула, которую когда-либо создали. В диаметре она имеет 4,9 метра. Это почти вдвое превышает размер Spaceship Two Virgin Galactic и New Shepard Blue Origin и примерно в четыре раза больше Crew Dragon SpaceX.

Капсула обладает большими вертикальными окнами для панорамных пейзажей и инновационной технологией окон, которая защищает от вредного солнечного света и регулирует температуру внутри. Эта просторная капсула предназначена для комфортного размещения восьми космонавтов вместе с капитаном.

Ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году (фото)Капсула для космических путешествий (фото: interestingengineering)

Капсула имеет просторный интерьер и несколько удобств, включая первый в мире космический лаунж с Wi-Fi и туалетом.

Исследователи отправятся в шестичасовое путешествие, наслаждаясь роскошными сиденьями и высококлассными удобствами внутри этой космической капсулы.

Эта капсула будет подниматься с помощью SpaceBalloon со скоростью около 193 км/ч.

"Без ракет или больших перегрузок это самый доступный способ путешествовать в космос и такой же простой, как находиться на самолете", - заявляют в компании.

Согласно недавнему объявлению, компания завершила разработку своего первого SpaceBalloon, а ее корабль-носитель, Marine Spaceport Voyager, находится на завершающей стадии подготовки.

Ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году (фото)Капсула для космических путешествий (фото: interestingengineering)

Раньше мы писали о том, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну.

Читайте также о том, как выглядит новый космический аппарат, который отправится в 2024 году на МКС.

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