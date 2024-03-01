Землю накроет мощная магнитная буря: названы две даты ударов
Землю накроет мощная магнитная буря на выходных - 2 и 3 марта.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури на выходных
Геомагнитные бури классифицируются в соответствии с уровнем мощности, выраженным К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше значение К-индекса, тем сильнее буря и ее возможные последствия, а также влияние на технику и людей.
Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
В субботу, 2 марта, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Она будет сохранять свою мощность и в воскресенье, 3 марта.
На кого влияет магнитная буря
Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:
- метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
- сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
- психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.
Как уберечься от воздействия магнитной бури
- следите за прогнозом магнитных бурь
- избегайте физических перегрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
- пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
- принимайте контрастный душ
- высыпайтесь.
Кстати,ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году.
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