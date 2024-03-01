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Землю накроет мощная магнитная буря: названы две даты ударов

Пятница 01 марта 2024 14:59
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Землю накроет мощная магнитная буря: названы две даты ударов Когда Землю накроет магнитная буря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Землю накроет мощная магнитная буря на выходных - 2 и 3 марта.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури на выходных

Геомагнитные бури классифицируются в соответствии с уровнем мощности, выраженным К-индексом, который колеблется от 2 до 9. Чем выше значение К-индекса, тем сильнее буря и ее возможные последствия, а также влияние на технику и людей.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 2 марта, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), соответствующая сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. Она будет сохранять свою мощность и в воскресенье, 3 марта.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

  • метеозависимость - бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
  • сердечно-сосудистые заболевания - у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
  • психоневрологические заболевания - бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури

  • следите за прогнозом магнитных бурь
  • избегайте физических перегрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
  • пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
  • принимайте контрастный душ
  • высыпайтесь.

Кстати,ученые показали капсулу, в которой отправят людей в космос уже к 2025 году.

Раньше мы писали о том, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну.

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