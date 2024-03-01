Землю накриє потужна магнітна буря: названи дві дати ударів
Землю накриє потужна магнітна буря на вихідних - 2 та 3 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі на вихідних
Геомагнітні бурі класифікуються відповідно до рівня потужності, вираженого К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніша буря та її можливі наслідки, а також вплив на техніку та людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 2 березня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Вона зберігатиме свою потужність і в неділю, 3 березня.
На кого впливає магнітна буря
Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:
- метеозалежність - бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань
- серцево-судинні захворювання - у людей з ними бурі можуть викликати підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію
- психоневрологічні захворювання - бурі можуть загострити симптоми.
Як вберегтися від впливу магнітної бурі
- слідкуйте за прогнозом магнітних бур
- уникайте фізичних перевантажень, стресів, перегрівання та переохолодження
- пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній
- приймайте контрастний душ
- висипайтеся.
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