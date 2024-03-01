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Землю накриє потужна магнітна буря: названи дві дати ударів

П'ятниця 01 березня 2024 14:59
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Землю накриє потужна магнітна буря: названи дві дати ударів Коли Землю накриє магнітна буря (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Землю накриє потужна магнітна буря на вихідних - 2 та 3 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі на вихідних

Геомагнітні бурі класифікуються відповідно до рівня потужності, вираженого К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніша буря та її можливі наслідки, а також вплив на техніку та людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 2 березня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Вона зберігатиме свою потужність і в неділю, 3 березня.

На кого впливає магнітна буря

Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої. Особливий вплив вони мають на тих, у кого:

  • метеозалежність - бурі викликають біль, запаморочення, нудоту, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань
  • серцево-судинні захворювання - у людей з ними бурі можуть викликати підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію
  • психоневрологічні захворювання - бурі можуть загострити симптоми.

Як вберегтися від впливу магнітної бурі

  • слідкуйте за прогнозом магнітних бур
  • уникайте фізичних перевантажень, стресів, перегрівання та переохолодження
  • пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній
  • приймайте контрастний душ
  • висипайтеся.

До речі, вчені показали капсулу, у якій відправлять людей у космос вже до 2025 року.

Раніше ми писали про те, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць.

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