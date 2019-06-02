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Землю додають у чай: росіяни шокували ритуалами на могилі знаменитої співачки

STYLERПерсони    02.06.2019 - 13:42
Землю додають у чай: росіяни шокували ритуалами на могилі знаменитої співачки
Юлія Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Землю з могили Юлії Началової використовують в окультних цілях

У Росії землю з могили співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби, шанувальники вирішили використовувати в окультних цілях. Моторошні подробиці оприлюднені в росЗМІ.

Як відомо, 38-річну співачку доставили в лікарню після ускладнень подагри. За словами батька, лікарі боролися за її життя до кінця. При цьому Юлія не очікувала, що стан може так сильно погіршитися.

Зрештою співачку спеціально ввели у штучну кому, щоб вона не відчувала страшних болів. Юлію Началову поховали 21 березня на Троєкуровському кладовищі.

Землю додають у чай: росіяни шокували ритуалами на могилі знаменитої співачкиросЗМІ

За даними місцевих видань, люди вірять, що земля з могили співачки може бути корисна. Є забобони, що земля допомагає від різних хвороб. Для цього її додають в чай, супи, прикладають до хворого місця або ж просто зберігають вдома біля ікон.

Нагадаємо, що легендарний футболіст загинув у страшній аварії у віці 35 років.

Раніше помер легендарний футболіст, що грав в шотландському клубі "Селтік".

Також ми писали, що у Великобританії померла зірка фільму "Хмарний атлас" Майя-Лесія Нэйлор. Їй було всього 16 років.

Смерть Началової: з'явилися нові страшні подробиці У Юлії Началовой в документах інше ім'я та прізвище
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