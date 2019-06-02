Землю добавляют в чай: россияне шокировали ритуалами на могиле знаменитой певицы

Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Землю с могилы Юлии Началовой используют в оккультных целях

В России землю с могилы певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни, поклонники решили использовать в оккультных целях. Жуткие подробности обнародованы в росСМИ.

Как известно, 38-летнюю певицу доставили в больницу после осложнений подагры. По словам отца, врачи боролись за ее жизнь до конца. При этом Юлия не ожидала, что состояние может так сильно ухудшиться.

В конечном итоге певицу специально ввели в искусственную кому, чтобы она не чувствовала страшных болей. Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

росСМИ

По данным местных изданий, люди верят, что земля с могилы певицы может быть полезна. Есть суеверия, что земля помогает от различных болезней. Для этого ее добавляют в чай, супы, прикладывают к больному месту или же просто хранят дома возле икон.

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