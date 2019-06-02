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Землю добавляют в чай: россияне шокировали ритуалами на могиле знаменитой певицы

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 13:42
Землю добавляют в чай: россияне шокировали ритуалами на могиле знаменитой певицы
Юлия Началова (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Землю с могилы Юлии Началовой используют в оккультных целях

В России землю с могилы певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта в Москве после продолжительной болезни, поклонники решили использовать в оккультных целях. Жуткие подробности обнародованы в росСМИ.

Как известно, 38-летнюю певицу доставили в больницу после осложнений подагры. По словам отца, врачи боролись за ее жизнь до конца. При этом Юлия не ожидала, что состояние может так сильно ухудшиться. 

В конечном итоге певицу специально ввели в искусственную кому, чтобы она не чувствовала страшных болей. Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. 

Землю добавляют в чай: россияне шокировали ритуалами на могиле знаменитой певицыросСМИ

По данным местных изданий, люди верят, что земля с могилы певицы может быть полезна. Есть суеверия, что земля помогает от различных болезней. Для этого ее добавляют в чай, супы, прикладывают к больному месту или же просто хранят дома возле икон.

Напомним, что легендарный футболист погиб в страшной аварии в возрасте 35 лет.

Ранее скончался легендарный футболист, игравший в шотландском клубе "Селтик".

Также мы писали, что в Великобритании умерла звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор. Ей было всего 16 лет.

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