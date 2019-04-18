Прекрасний ангел: померла молода талановита актриса

Померла молода актриса (twitter.com/emmavolney)

Нэйлор встигла знятися в кількох відомих фільмах і серіалах

У Великобританії померла зірка фільму "Хмарний атлас" Майя-Лесія Нэйлор. Їй було всього 16 років. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Майя-Лесія Нэйлор народилася у Великобританії 6 листопада 2002 року. Вже в 2004 році вона дебютувала в кіно і зіграла роль Джейн в сіткомі "Ще по одній". Протягом своєї невеликої і яскравої кар'єри Майя встигла знятися в кількох серіалах і отримала роль у великому кіно.

Майя-Леслі Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

Популярність актрисі принесла роль Миро в гучному фільмі "Хмарний атлас", який був номінований на премію "Золотий глобус". Після цього Майя-Леслі отримала роль Міріам у фільмі "Червоний код" і знялася в ролі дочки Мура у фільмі "Нульовий індекс".

Паралельно з кар'єрою акторки Майя-Лесія Нэйлор почала розвиватися як фотомодель і співачка. В останні роки вона знімалася в серіалі "Міллі Інвбітвін" в ролі Френ.

Майя-Леслі Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

17 квітня в ефірі каналу СВВС повідомили, що Майя-Лесія Нэйлор померла у віці 16 років. Причини смерті не уточнюються.

Її називали найбільш яскравою і талановитою молодою актрисою останніх років і пророкували їй велике майбутнє в кіно. Сторінки Майї-Лесии Нэйлор в соціальних мережах вибухнули повідомленнями.

Шанувальники, які полюбили її за ролі в молодіжних ситкомах, написали безліч коментарів. Вони не можуть повірити, що зірка пішла так рано.

"Спочивай з миром, наш прекрасний ангел"

"Як же так, ти так мало прожила. Ти назавжди залишишся в нашому серці"

"Співчуття близьким. Майя була дуже талановита. Нам сумно знати, що вона нас покинула".

Майя-Леслі Нэйлор (facebook.com/mya lecia)

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