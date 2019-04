Помер легендарний футболіст: всі подробиці (відео)

Біллі Макнілл став першим британцем, що підняв над головою кубок європейських чемпіонів

Біллі Макнілл, легендарний шотландський футболіст, помер у Глазго у віці 79 років після важкої тривалої хвороби. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Макнілл присвятив свою кар'єру шотландському клубу "Селтік", в якому грав в якості капітана протягом 13 років, провів 29 матчів за збірну Шотландії, а потім керував командою, як тренер.

Футболіст Біллі Макнілл (фото: соцмережі)

Він став першим британцем, що підняв над головою Кубок європейських чемпіонів в сезоні 1966-1967 років.

Крім "Селтіка" Макнілл був тренером таких футбольних команд, як "Абердін", "Манчестер Сіті", "Астон Вілла" і "Хіберніан".

Біллі Макнілл в центрі (фото: twitter.com/ManCity)

Разом з "Селтіком" 4 жовтня 1967 року приїжджав у Київ, де його команда була сенсаційно вибита з єврокубків "Динамо" (1:2 в Глазго і 1:1 в Києві). Макнілл тоді грав в обох поєдинках.

В 2015 році "Селтік" біля входу на стадіон "Селтік Парк" встановили статую Макнілла, який тримає в руках Кубок європейських чемпіонів.

