Легендарний футболіст загинув у страшній аварії: йому було 35

Хосе Антоніо Реєс помер у ДТП (фото: twitter.com/linkuptv)

Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у жахливій ДТП

Хосе Антоніо Реєс помер в результаті ДТП в Іспанії. Знаменитий футболіст виступав за "Реал", "Арсенал", "Атлетіко", "Севілью" та інші легендарні клуби, а також за національну збірну Іспанії. 1 червня Реєс загинув у жахливій аварії в містечку Утрера. Йому було 35 років.

Про страшну трагедію першими написали в прес-службі футбольного клубу "Севілья", вихованцем якої був Реєс.

"Наш улюблений футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Спочивай з миром", - йдеться в заяві клубу.

Деталі трагедії поки не повідомляються. Відомо тільки, що футболіст загинув у Утрері, містечкі, у якому народився. Разом з ним помер і його двоюрідний брат, повідомляє місцеве видання Marca.

Хосе Антоніо Реєс помер у результаті ДТП

"Ми відчуваємо глибокий сум з приводу смерті колишнього гравця нашого клубу Хосе Антоніо Реєса. Ми співчуваємо також родині, близьким і нинішньому клубу гравця", – йдеться в заяві мадридського "Реала".

Хосе Антоніо Реєс народився 1 вересня 1983 року в місті Утрера. Вихованець футбольної школи клубу "Севілья". Дорослу футбольну кар'єру розпочав у 1999 році в основній команді того ж клубу, в якій провів п'ять сезонів, взявши участь у 86 матчах чемпіонату.

Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу лондонського "Арсеналу", до складу якого приєднався у січні 2004 року за 10,5 млн фунтів. Відіграв за "канонірів" наступні три сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі лондонського "Арсеналу", був основним гравцем команди.

Реєс помер у результаті ДТП (фото: marca.com)

Потім був відданий в оренду в Реал Мадрид, де він став чемпіоном Іспанії. Його наступна зупинка була у "Атлетіко" і "Бенфіку". Його останні клуби - "Севілья", "Еспаньол", "Кордоба", "Сіньцзян" і "Естремадура".

У складі "Атлетіко" та "Севільї" півзахисник в цілому п'ять разів вигравав Лігу Європи, а з "Арсеналом" ставав чемпіоном Англії. У складі збірної Іспанії Рейес провів 21 матч, в яких забив 4 голи.

Хосе Антоніо Реєс має більше 12 нагород. Він став володарем Суперкубка УЄФА 2010, переможцем Ліги Європи у сезонах 2009/10 і 2011/12, чемпіоном Європи серед юнаків (до 19 років).

Реєс помер у результаті ДТП (фото: instagram.com)

Нагадаємо, що раніше помер легендарний футболіст, який грав в шотландському клубі "Селтік".

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