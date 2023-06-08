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К Земле с бешеной скоростью несется огромный астероид: его обнаружили недавно

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Четверг 08 июня 2023 13:35
К Земле с бешеной скоростью несется огромный астероид: его обнаружили недавно Фото: К Земле приближается астероид (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Огромный астероид размером в 49 метров несется к Земле. Небесное тело называется 2023 JB3 и приблизится к нашей планете 9 июня.

Об этом сообщают ученые, пишет издание Hi Tech.

Что известно об астероиде

Небесное тело 2023 JB3 ученые NASA увидели менее месяца назад. По данным ученых, размер астероида оценивается в 49 метров, хотя существует предположение, что его размер может быть 80 метров.

Точные размеры астероидов очень сложно измерить, поэтому ученые часто называют примерные данные.

9 июня астероид должен пронестись мимо Земли на расстоянии 5,4 млн км со скоростью 25 тысяч км/ч.

По данным NASA, астероид 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны.

Он совершает полный оборот вокруг Солнца за примерно 330 земных дней, в то же время может улетать от нашей звезды на расстояние в 170 млн км. А это немного дальше, чем расположена Земля от Солнца.

Для справки

Ученые изучают астероиды для того, чтобы лучше понять, как сформировалась Солнечная система и все планеты в ней, ведь эти космические камни являются обломками, оставшимися после этих процессов, которые произошли более 4 млрд лет назад.

Ученые считают, что учитывая размер этого астероида его нельзя считать действительно опасным.

Читайте также, угрожает ли нашей планете "смерть" от астероида.

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