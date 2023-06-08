До Землі з шаленою швидкістю мчить величезний астероїд: його виявили нещодавно

Величезний астероїд розміром 49 метрів мчить до Землі. Небесне тіло називається 2023 JB3 і наблизиться до нашої планети 9 червня.

Що відомо про астероїд

Небесне тіло 2023 року JB3 вчені NASA побачили менше місяця тому. За даними вчених, розмір астероїда оцінюється в 49 метрів, хоча є припущення, що його розмір може бути 80 метрів.

Точні розміри астероїдів дуже складно виміряти, тому вчені часто називають приблизні дані.

9 червня астероїд повинен пронестися повз Землю на відстані 5,4 млн км зі швидкістю 25 тисяч км/год.

За даними NASA, астероїд 2023 року JB3 належить до групи навколоземних космічних каменів під назвою Атони.

Він здійснює повний оберт навколо Сонця за приблизно 330 земних днів, водночас може відлітати від нашої зірки на відстань у 170 млн км. А це трохи далі, ніж розташована Земля від Сонця.

Для довідки

Вчені вивчають астероїди для того, щоб краще зрозуміти, як сформувалася Сонячна система і всі планети в ній, адже це космічні камені є уламками, що залишилися після цих процесів, які сталися понад 4 млрд років тому.

Вчені вважають, що з огляду на розмір цього астероїда його не можна вважати справді небезпечним.