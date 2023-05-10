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К Земле на огромной скорости мчится 76-метровый астероид. В NASA оценили уровень угрозы

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Среда 10 мая 2023 21:04
К Земле на огромной скорости мчится 76-метровый астероид. В NASA оценили уровень угрозы 76-метровый астероид максимально приблизится к земле 12 мая (фото: pixabay)
Автор: Василина Копытко

К Земле с огромной скоростью приближается 76-метровый астероид 2023 HT4. Максимально близко к нашей планете он пролетит 12 мая.

Об этом сообщают в NASA.

Что известно об астероиде

Астероид 2023 HT4 движется со скоростью 32184 км/ч. Ученые из американского космического бюро утверждают, что максимально он приблизится к Земле 12 мая.

Это небесное тело пролетит на расстоянии около 6,08 млн. км от нашей планеты. Также учёные показали траекторию его полета.

Представляет ли угрозу Земле этот астероид

В NASA потенциально опасными называют те астрономические объекты, которые приблизились к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, и их диаметр превышает 100-150 м.

Такие могут привести к значительным разрушениям на суше или цунами в случае падения в океан. А вот астероид 2023 HT4 не представляет угрозы нашей планете, поскольку является относительно небольшим небесным телом.

По данным NASA, ученые оценивают наличие 4700±1500 потенциально опасных объектов диаметром более 100 м. А вот астероиды, диаметром более 1 км, ученые называют "убийцами" планет.

К Земле на огромной скорости мчится 76-метровый астероид. В NASA оценили уровень угрозыКосмическое бюро обнародовало траекторию полета астероида 2023 HT4 (фото: NASA)

Ранее мы рассказывали о том, что учёные определили, какие растения астронавты смогут выращивать на Марсе.

Недавно мы делились видео о том, как будет происходить колонизация Марса по плану Илона Маска.

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