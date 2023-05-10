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До Землі на шаленій швидкості мчить 76-метровий астероїд. У NASA оцінили рівень загрози

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Середа 10 травня 2023 21:04
До Землі на шаленій швидкості мчить 76-метровий астероїд. У NASA оцінили рівень загрози 76-метровий астероїд максимально наблизиться до землі 12 травня (фото: pixabay)
Автор: Василина Копитко

До Землі із шаленою швидкістю наближається 76-метровий астероїд 2023 HT4. Максимально близько до нашої планети він пролетить 12 травня.

Про це повідомляють у NASA.

Що відомо про астероїд

Астероїд 2023 HT4 рухається зі швидкістю 32 184 км/год. Вчені з американського космічного бюро стверджують, що максимально він наблизиться до Землі 12 травня.

Це небесне тіло пролетить на відстані близько 6,08 млн км від нашої планети. Науковці також показали траєкторію його польоту.

Чи становить загрозу Землі цей астероїд

У NASA потенційно небезпечними називають ті астрономічні об'єкти, які наблизилися до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км, і їх діаметр перевищує 100-150 м.

Такі можуть спричинити значні руйнування на суші або цунамі у випадку падіння в океан. А от астероїд 2023 HT4 не становить загрози нашій планеті, оскільки є відносно невеликим небесним тілом.

За даними NASA, науковці оцінюють наявність 4700±1500 потенційно небезпечних об'єктів з діаметром понад 100 м. А от астероїди, діаметром понад 1 км, вчені називають "вбивцями" планет.

До Землі на шаленій швидкості мчить 76-метровий астероїд. У NASA оцінили рівень загрозиКосмічне бюро оприлюднило траєкторію польоту астероїда 2023 HT4 (фото: NASA)

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