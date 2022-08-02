У бік Землі летить величезний астероїд на великій швидкості: розміром з хмарочос

Астрономи виявили величезний астероїд, який летить у бік Землі на швидкості 116 000 км/на годину. Цей космічний камінь розміром з хмарочос і його виявили всього кілька днів тому. До землі він наблизиться в середу, 3 серпня.

Повідомляється, що астероїд, якому дали назву 2022 ОЕ2, астрономи виявили 26 липня. Розмір цього астероїда в діаметрі від 170 до 380 метрів, а летить він на величезній швидкості - в 160 тисяч км/на годину.

За класифікацією NASA, навколоземні астероїди, які мають понад 140 метрів в діаметрі та знаходяться на потенційній відстані менше, ніж за 7,4 млн км від Землі, є потенційно небезпечними.

Згідно з оцінками вчених, цей астероїд пролетить поруч із землею в середу, 3 серпня, на відстані в 5,1 млн км від нашої планети. Ця відстань перевищує середню відстань між Землею і Сонцем в 13 разів, а значить - загроза зіткнення з нашою планетою відсутня.

Астрономи відзначають, що оцінити розміри астероїдів зазвичай складно і вони ґрунтуються на даних про те, наскільки яскравими ці космічні камені виглядають в небі.

Саме тому розміри астероїда 2022 ОЕ2 даються приблизно - від 170 до 380 метрів. У верхній частині астероїд буде приблизно такої ж висоти, як і Емпайр-стейт-Білдінг в Нью-Йорку.

Рухається новий астероїд дуже швидко - 116 000 км/на годину. Це приблизно в 40 разів швидше, ніж куля або в третину швидше, ніж спалах блискавки.