К Земле несутся четыре огромных астероида: есть ли опасность для планеты?

На этой неделе мимо Земли пронесутся четыре больших астероида. Эти небесные тела не представляют угрозу для жителей планеты.

Об этом факте рассказали ученые из NASA, пишет издание Space.

Что известно об астероидах

Астероиды безопасны для Земли, хотя их размеры внушительны. Небесные тела не приблизятся к нашей планете ближе, чем на 3,5 миллиона километров.

"В список потенциально опасных астероидов NASA вносит приближающиеся к Земле объекты на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеющие диаметр более 150 метров", - сообщили в NASA.

К Земле несутся четыре астероида (фото: nasa.com)

Какие астероиды пролетят мимо Земли

Среди астероидов, которые пролетят мимо нашей планеты - 2012 DK31 диаметром 137 метров, который проходит на расстоянии 4,8 млн километров от Земли. Также астероид - 2006 BE55. Он имеет диаметр 137 метров и пролетает мимо Земли на расстоянии 3,5 млн километров от Земли.

Отмечается, что в пятницу, 3 марта, пролетят два больших астероида. Это 2007 ED125 диаметром 213 метров и 2021 QW, имеющий диаметр 76 метров.

Исследователи NASA и ученые во всем мире регулярно сканируют небо на наличие астероидов, которые могут быть опасными для Земли. В дополнение к наблюдению и отслеживанию астероидов с помощью телескопов, астрономы могут использовать радиоантенны, такие как объект NASA в Голдстоуне из Deep Space Network.