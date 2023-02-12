Мощная солнечная вспышка X-класса на Земле "посадила" радиосвязь
Ученые с помощью телескопа НАСА Джеймс Уэбб зафиксировали мощную вспышку на поверхности Солнца в районе огромного пятна AR3213, размеры которого превышают Землю в десять раз. И если в начале февраля вспышки относились к классу M, нынешняя характеризуется как X1.1.
Об этом передает SpaceWeather.com.
Такая интенсивная солнечная вспышка, в результате чего в сторону нашей планеты 11 февраля "выстрелил" поток солнечных частиц, привела к нарушению работы радиосвязи в южном полушарии.
"Экстремальное УФ-излучение ионизировало верхние слои атмосферы Земли, вызвав сильное отключение коротковолнового радио в Южной Америке", - говорится в материале.
Обратим внимание, что в основном солнечные вспышки делятся на четыре класса: A, B, C, M и X, в зависимости от их интенсивности. Солнечные вспышки представляют собой интенсивные всплески радиации, исходящие от высвобождения магнитной энергии из солнечных пятен. Цифра вместе с символом интенсивности солнечной вспышки обозначает ее силу.
Ученые зафиксировали 11 февраля солнечную вспышку класса X1.1 (фото: spaceweatherlive.com)
Крупная солнечная вспышка X1.1 класса и влияние на Землю (фото: NASA/SDO AIA 304, Helioviewer, The Watchers)
По данным специалистов, в последние несколько дней наблюдались многочисленные солнечные вспышки класса М в разных регионах солнечных пятен. Некоторые из них вызывали незначительные выбросы корональной массы. Солнечная вспышка класса X, что произошла 11 февраля, стала одной из самых интенсивных.
Как пишет The Watchers, анализ и моделирование события показали, что большая часть выброса пройдет к югу от Земли, но "скользящий удар" возможен около 15 февраля.
Эффект солнечной вспышки
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждает о возможных отключениях радиосвязи в результате солнечной бури. Так, вероятно временное ухудшение приема высокочастотного радиосигнала на освещенной Солнцем стороне Земли.
Эксперты добавляют, что радиолюбители, авиаторы и моряки могли заметить необычные эффекты распространения на частотах ниже 30 МГц в течение часа после вспышки.
Видео: вспышка на Солнце 11 февраля класса X1.1
Солнечная вспышка X1.1 11 февраля (фото: NASA/SDO AIA 304)
Ранее мы рассказывали, какие и когда в феврале будут магнитные бури, и называли опасные даты.
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