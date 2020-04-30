Землетруси в Україні триватимуть: де активізувалася сейсмічна зона

Землетруси в Україні сколихнули Закарпаття 28 квітня і перед цим на Великдень 19-го, а також 25 квітня "потрясло" разом з Карпатами і Одесу.

Магнітуда останніх поштовхів в регіоні була незначна - всього 2,7 бала за шкалою Ріхтера, а джерело землетрусу знаходилося в районі Ужгорода на глибині 3 км. Колишні ж "прийшли" до України з Румунії та виникли в зоні гірського хребта Вранча, яка є сейсмоактивною зоною.

Низку землетрусів за останні дні прокоментувала завідувачка сейсмічної станції "Ужгород" Світлана Плішко. Фахівець розповіла, чи варто українцям чекати нові на струси і чому вони відбуваються.

За її словами, зараз на Закарпатті активізувалась південно-західна сейсмічна зона в районі сіл Великі Лази і Глибоке. Про це передає місцеве видання "Закарпатський кореспондент".

Там 19 квітня спостерігалася серія землетрусів трибальною магнітудою та активізувалася словацька зона біля Міхаловців (невелике місто на сході Словаччини на території Східнословацької низовини).

"Розломів на території Ужгорода нема. Ужгород може тільки відчути вплив сейсмічно активних зон, які розташовані, наприклад, в Анталовцях, Михайлівцях і під Чопом", - зазначила сейсмолог.

Також Плішко звернула увагу, що цілком можливі й нові підземні поштовхи.

"Справа в тому, що ця зона, яка в нас тепер активізувалася, давно мовчить. Тому їй уже час нагадати про себе", - каже фахівець.

Раніше ми писали про те, восени 2019-го сейсмологи прогнозували сильний землетрус в Україні, який може відбутися найближчим часом. Поштовхи амплітудою від 4 до 12 балів можуть торкнутися багато областей країни.

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії почав виверження вулкан-вбивця Кракатау. Викиди попелу і лави показали на знімках із супутника.