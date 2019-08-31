На Землі зафіксували "вселенський гуркіт": вчені шоковані

На Землі зафіксували вселенський гуркіт (фото: pixabay.com)

Детектор гравітаційних хвиль зафіксував дещо дивне

Детектор гравітаційних хвиль LIGO зафіксував нетипові обурення в просторі-часу. Явищу дали назву S190814bv. Також пульсацію порівняли зі "вселенським гуркітом", повідомляє Gizmodo.

Вчені заявляють, що у 99% це явище викликане злиттям нейтронної зірки і чорної діри. Раніше детектор фіксував дюжину злиттів виключно чорних дірок, але поглинання нейтронної зірки виявлено вперше.

"У мене відвисла щелепа, коли я перевірив ще раз дані", - говорить Джеффрі Ловелас із Каліфорнійського державного університету, який працює в лазерно-інтерферометричній гравітаційно-хвильовій обсерваторії LIGO.

Дана подія виходить за рамки теорії. Професор астрономії Джеймс Латтимер заявив, що злиття нейтронних зірок і чорних дір може розпорошувати в космос такі важкі елементи, як золото й уран.

Подію, яка викликала гуркіт вселенського масштабу, сталася близько 870 мільйонів років тому, коли дві мертві зірки стали однією. Їх злиття стрясало тканину космосу гравітаційною хвилею, яка пронеслася крізь Землю і пройшла через три пари ретельно відкаліброваних датчиків, призначених для їх виявлення.

На Землі зафіксували вселенський гуркіт (фото: pixabay.com)

Це була перша така підтверджена подія, і третій тип зіткнень, виявлений завдяки гравітаційним хвилях. Якщо поточний аналіз залишиться в силі, ця подія знаменує початок нової ери астрофізичних досліджень.

Ми повідомляли, що чотири величезних астероїда, які несуть реальну загрозу Землі через потенційне зіткнення, невблаганно наближаються до планети.

Ми писали, що американські вчені з Національної лабораторії Оук Рідж (штат Теннессі) сподіваються відкрити портал в паралельний вимір, що повторює наш світ.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які можуть зіткнутися, що призведе до непоправних наслідків.