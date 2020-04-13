До Землі наближається величезний астероїд, який можна буде побачити

Астероїд розміром з малу планету дуже швидко наближається до Землі. За словами астрономів, щоб його розгледіти підійде навіть аматорський телескоп.

За даними NASA, діаметр астероїда, який отримав назву 1998 OR2, становить від 1,8 до 4,1 кілометра. Найближче небесне тіло виявиться до Землі 29 квітня. Його відстань буде всього за 6,2 мільйона кілометрів.

Експерти розповіли, що незважаючи на значні розміри він не несе ніякої загрози Землі. Його орбіта знаходиться приблизно в 16 разів далі супутника Землі.

До Землі летить астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

Варто зазначити, що співробітники NASA придумали, як врятувати людство від потенційної загрози, яку можуть нести астероїди. Будуть розпочаті випробування по перенаправленню і руйнуванню астероїдів, що летять у бік Землі. Перші випробування пройдуть вже в 2021 році.

Для відхилення астероїда фахівці будуть використовувати кінетичний удар. Він попрямує до крихітної подвійної системи астероїдів під назвою Didymos. Діаметр таких астероїдів становить 780 і 160 метрів.

Нагадаємо, що через коронавірус NASA призупинило важливі космічні проекти. При цьому складальний цех агентства Michoud і космічний центр Stennis фактично закриваються через зростаючого числа випадків захворювання в їх районах.

Тому тимчасово призупиняють виробництво і випробування системи космічного запуску (SLS) і модуля Orion.