К Земле приближается огромный астероид, который можно будет увидеть

Астероид размером с малую планету очень быстро приближается к Земле. По словам астрономов, чтобы его разглядеть подойдет даже любительский телескоп.

По данным NASA, диаметр астероида, который получил название 1998 OR2, составляет от 1,8 до 4,1 километра. Ближе всего небесное тело окажется к Земле 29 апреля. Его расстояние будет всего за 6,2 миллиона километров.

Эксперты рассказали, что несмотря на его внушительные размеры он не несет никакой угрозы Земли. Его орбита находится примерно в 16 раз дальше спутника Земли.

К Земле летит астероид 1998 OR2 (видео: YouTube)

Стоит отметить, что сотрудники NASA придумали, как спасти человечество от потенциальной угрозы, которую могут нести астероиды. Будут начаты испытания по перенаправлению и разрушению астероидов, которые летят в сторону Земли. Первые испытания пройдут уже в 2021 году.

Для отклонения астероида специалисты будут использовать кинетический удар. Он направится к крошечной двойной системе астероидов под названием Didymos. Диаметр таких астероидов составляет 780 и 160 метров.

Напомним, что из-за коронавируса NASA приостановило важные космические проекты. При этом сборочный цех агентства Michoud и космический центр Stennis фактически закрываются из-за растущего числа случаев заболевания в их районах.

Поэтому временно приостанавливается производство и испытания системы космического запуска (SLS) и модуля Orion.