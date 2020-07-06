NASA вперше в історії спробує збити з курсу астероїд

NASA збирається збити астероїд (фото: nasa.gov.STEVEGRIBBEN)

NASA збирається в тестовому режимі збити з курсу астероїд

NASA планує провести випробування, яке стане важливим кроком для безпеки Землі від астероїдної загрози. На сьогодні з декількох способів одним з найбільш дієвих експерти вважають зміну орбіти потенційно загрожуючого Землі космічного тіла. Вчені вибрали в якості об'єкта Dimorphos (160 метрів в ширину), що обертається навколо більш масивного астероїда Didimos.

У липні 2021 року NASA запустить апарат DART, який у вересні 2022 року зіткнеться з Dimorphos. Весь процес буде відбуватися приблизно в 11 мільйонах кілометрів від нашої планети. Удар повинен зрушити Dimorphos до більш вузької орбіти навколо Didimos, повідомляє видання Science News.

Вчені за допомогою телескопів будуть стежити за подіями з Землі, а дослідники Європейського космічного агентства відправлять зонд Hera на Dimorphos в 2024 році, щоб упевнитися в правильному русі астероїда, а також у розрахунках експерименту.

У разі успішного проведення досвіду цілком можливо, що саме так вчені будуть боротися з небезпекою, яку несуть в собі астероїди.

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Автор: Людмила Жукова