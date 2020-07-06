ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

NASA вперше в історії спробує збити з курсу астероїд

STYLERЖиття    06.07.2020 - 19:15
NASA вперше в історії спробує збити з курсу астероїд
NASA збирається збити астероїд (фото: nasa.gov.STEVEGRIBBEN)

NASA збирається в тестовому режимі збити з курсу астероїд

NASA планує провести випробування, яке стане важливим кроком для безпеки Землі від астероїдної загрози. На сьогодні з декількох способів одним з найбільш дієвих експерти вважають зміну орбіти потенційно загрожуючого Землі космічного тіла. Вчені вибрали в якості об'єкта Dimorphos (160 метрів в ширину), що обертається навколо більш масивного астероїда Didimos.

У липні 2021 року NASA запустить апарат DART, який у вересні 2022 року зіткнеться з Dimorphos. Весь процес буде відбуватися приблизно в 11 мільйонах кілометрів від нашої планети. Удар повинен зрушити Dimorphos до більш вузької орбіти навколо Didimos, повідомляє видання Science News.

Вчені за допомогою телескопів будуть стежити за подіями з Землі, а дослідники Європейського космічного агентства відправлять зонд Hera на Dimorphos в 2024 році, щоб упевнитися в правильному русі астероїда, а також у розрахунках експерименту.

У разі успішного проведення досвіду цілком можливо, що саме так вчені будуть боротися з небезпекою, яку несуть в собі астероїди.

Як ми раніше писали, у NASA розробили кулон на шию для боротьби з COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України NASA
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся