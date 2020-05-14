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Біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен: коли це станеться

STYLERЖиття    14.05.2020 - 20:44
Біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен: коли це станеться
Величезний астероїд летить до Землі (фото: freepik)

Астероїд розміром з три футбольних поля пронесеться впритул до Землі

Астероїд під назвою Апофіс пролетить біля Землі на рекордно мінімальній відстані 31 тисяча кілометрів. Ця відстань є вкрай небезпечною, адже вона у 12 разів менша, аніж до Місяця - наш супутник знаходиться на віддалі 384 400 км від нас.

Чекати цієї небезпечної для людей і водночас захопливої для науковців зустрічі ще задовго, але вони вже зараз прораховують всі можливі ризики від такого гостя. Апофіс впритул наблизиться до нашої планети 13 квітня 2029 року. І побачити його можна буде неозброєним оком, адже розміри небесного гостя також вражають - 340 метрів в діаметрі - як три футбольних поля уздовж.

"Наближення Апофіса в 2029 році стане неймовірною можливістю для науки. Ми будемо спостерігати його за допомогою оптичного і радіолокаційного телескопів", - розповіла Марина Брозовіч з Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія.

Астрономи кажуть, що люди зможуть побачити астероїд неозброєним оком, а в NASA до зустрічі з ним вже готуються. На це у американського космічного агентства є дев'ять років.

Траекторія астероїда Апофіс (twitter.com/JimBridenstine)

Наразі NASA і космічні сили США планують об'єднати зусилля задля удосконалення способів виявлення подібних космічних об'єктів і розробки стратегій боротьби з ними.

Раніше ми писали, що вчені-палеонтологи зробили неймовірне відкриття про життя динозаврів у воді. Нові свідчення можуть перевернути вчення про життя динозаврів.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України астероид
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