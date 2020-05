Біля Землі пролетить астероїд, який зможе побачити кожен: коли це станеться

Астероїд розміром з три футбольних поля пронесеться впритул до Землі

Астероїд під назвою Апофіс пролетить біля Землі на рекордно мінімальній відстані 31 тисяча кілометрів. Ця відстань є вкрай небезпечною, адже вона у 12 разів менша, аніж до Місяця - наш супутник знаходиться на віддалі 384 400 км від нас.

Чекати цієї небезпечної для людей і водночас захопливої для науковців зустрічі ще задовго, але вони вже зараз прораховують всі можливі ризики від такого гостя. Апофіс впритул наблизиться до нашої планети 13 квітня 2029 року. І побачити його можна буде неозброєним оком, адже розміри небесного гостя також вражають - 340 метрів в діаметрі - як три футбольних поля уздовж.

"Наближення Апофіса в 2029 році стане неймовірною можливістю для науки. Ми будемо спостерігати його за допомогою оптичного і радіолокаційного телескопів", - розповіла Марина Брозовіч з Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія.

Астрономи кажуть, що люди зможуть побачити астероїд неозброєним оком, а в NASA до зустрічі з ним вже готуються. На це у американського космічного агентства є дев'ять років.

April 13, 2029: the 1,100 foot wide Apophis asteroid will come so close to Earth it will pass below some satellites. @NASA and @SpaceForceDoD will work together to enhance how we detect near-Earth objects and develop strategies for mitigating threats. https://t.co/RHg0OdIbiG pic.twitter.com/jdPPIC2aFN