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До Землі летить найбільший астероїд: вчені назвали його "потенційно небезпечним"

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П'ятниця 26 листопада 2021 21:22
До Землі летить найбільший астероїд: вчені назвали його "потенційно небезпечним" Фото: до Землі летить найбільший астероїд (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Астероїд 163899 2003 SD220, розміри якого оцінюються в межах від 818 до 1828 метрів, стане найбільшим космічним каменем в 2021 році, що пронесеться біля Землі.

Які прогнози експертів з приводу цього об'єкта, і точна дата його наближення - читайте нижче в матеріалі Styler.

За інформацією in-space, астероїд був виявлений 6 січня 2000 року, його відносять до групи Атона.

Один оборот навколо Сонця він здійснює за 275 земних днів або 0,75 земних років, максимально віддаляючись від нього на 150 мільйонів кілометрів і наближаючись на 98 мільйонів кілометрів.

У поточному році 2003 SD220 пролетить повз Землю 17 грудня о 19:26 за київським часом на відстані приблизно 5,43 мільйона кілометрів зі швидкістю 6 кілометрів на секунду.

Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться тільки в 2067 році.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

До Землі летить найбільший астероїд: вчені назвали його &quot;потенційно небезпечним&quot;

Фото: Орбіта астероїда 2003 SD220 (in-space)

Наскільки небезпечний астероїд

І хоча 2003 SD220 вважається "потенційно небезпечним", вчені запевняють, що загрози планеті він не несе.

Згідно з оцінками NASA, астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

Крім описаного в статті біля Землі до кінця року пролетять ще два потенційно небезпечних астероїда:

  • 4660 Nereus 1982 DB 11 грудня (568-1271 м),
  • 2017 AE3 29 грудня (116-259 м).

Відзначимо, що в березні цього року біля Землі вже пролітав астероїд-гігант, який також став найшвидшим у 2021-му році. Його розміри трохи менше описаного в статті - від 806 до 1803 метрів.

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