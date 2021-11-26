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К Земле летит самый большой астероид: ученые назвали его "потенциально опасным"

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Пятница 26 ноября 2021 21:22
К Земле летит самый большой астероид: ученые назвали его "потенциально опасным" Фото: К Земле летит самый большой астероид (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Астероид 163899 2003 SD220, размеры которого оцениваются в пределах от 818 до 1828 метров, станет самым крупным космическим камнем в 2021 году, что пронесется около Земли.

Какие прогнозы экспертов по поводу этого объекта, и точная дата его приближения - читайте ниже в материале Styler.

По информации in-space, астероид был обнаружен 6 января 2000 года, его относят к группе Атона.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 275 земных дней или 0,75 земных года, максимально удаляясь от него на 150 миллионов километров и приближаясь на 98 миллионов километров.

В текущем году 2003 SD220 пролетит мимо Земли 17 декабря в 19:26 по киевскому времени на расстоянии примерно 5,43 миллиона километров со скоростью 6 километров в секунду.

Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится только в 2067 году.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

К Земле летит самый большой астероид: ученые назвали его &quot;потенциально опасным&quot;

Фото: Орбита астероида 2003 SD220 (in-space)

Насколько опасен астероид

И хотя 2003 SD220 считается "потенциально опасным", ученые уверяют, что угрозы планете он не несет.

Согласно оценкам NASA, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Кроме описанного в статье возле Земли до конца года пролетят еще два потенциально опасных астероида:

  • 4660 Nereus 1982 DB 11 декабря (568-1271 м),
  • 2017 AE3 29 декабря (116-259 м).

Отметим, что в марте этого года около Земли уже пролетал астероид-гигант, который также стал самым быстрым в 2021-м году. Его размеры немного меньше описанного в статье - от 806 до 1803 метров.

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