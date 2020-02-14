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До Землі летить астероїд розміром з місто: що загрожує людству

STYLERЖиття    14.02.2020 - 11:06
До Землі летить астероїд розміром з місто: що загрожує людству
Астероїд рухається до Землі (фото: greatlakesledger.com)

Величезних розмірів астероїд рухається до Землі

Астероїд розміром з маленьке місто наближається до Землі. Небесне тіло досягне мінімальної відстані з нашою планетою вже в травні. У чому небезпека астероїда, і коли чекати наближення - в матеріалі Styler.

Астероїд, діаметр якого 4 кілометри, має величезний розмір, його можна порівняти з невеликим містом. Якщо небесне тіло зіткнеться із Землею, це було б справжньою глобальною катастрофою. На щастя, фахівці змогли встановити, що тіло буде на відстані більше 6 мільйонів кілометрів.

Треба зазначити, що астероїд, який виявиться ближче усіх до людської планеті, буде пролітати також у травні місяці. Відстань від нього до Землі складе всього 2 793 млн км. Розмір його чималий, а саме – 493 м в діаметрі. До речі, за весь травень 2020 року близько до Землі будуть пролітати 4 астероїда, їх можна назвати потенційно небезпечними.

Дуже добре, що поки люди могнут спати спокійно, так як всі астероїди пролетять від Землі на безпечній відстані.

Як ми раніше писали, вчені проаналізували дані від міжпланетної станції OSIRIS-REx, яка досліджувала 500-метровий астероїд Бенну, що знаходиться біля Землі

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