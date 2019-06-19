Зеленському шукають заміну: з'явилася заява

Володимиру Зеленському шукають заміну в "Кварталі 95". Автори студії вже запустили конкурс пародистів президента України.

Своєю ініціативою учасники "Вечірнього Кварталу" хочуть продемонструвати "соціальний ліфт" в дії.

"Вже 14 років поспіль студія "Квартал 95" з гумором та іронією на сцені показує політичне життя України. За цей час в країні змінилося чотири президента. І, звичайно, всі вони були основними персонажами в концертах "Вечірнього Кварталу". Тепер, коли художній керівник "Кварталу" і сам став президентом, виникло питання, хто міг би найкраще виконувати його роль на сцені. Було прийнято рішення провести народний кастинг на роль Президента України", - йдеться в повідомленні на сайті студії.

Наголошується, що в конкурсі пародистів Зеленського може прийняти участь будь-хто, хто володіє голосом "з хрипотою".

Також у прес-службі "Кварталу 95" відзначили, що потенційний "президент" повинен бути впевненим у собі, смішно і правдоподібно показувати Зеленського так, щоб йому "повірили не тільки близькі, але й охоронці на прохідній Адміністрації президента".

В "Кварталі" шукають заміну Зеленському (прес-служба)

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський осоромився на зустрічі з Ангелою Меркель через екс-президента України Петра Порошенка.

Раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому не допоміг Меркель, коли її затрясло.