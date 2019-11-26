Зеленському в Естонії "підігнали" іменний велосипед: як у "Слузі народу"

Володимир Зеленський в Естонії отримав велосипед особисто з рук президента цієї країни Керсті Кальюлайд.

Володимиру Зеленському в Естонії подарували велосипед (фото: president.gov.ua)

Іменний транспортний засіб (на рамі велосипеда красується золотиста табличка з вигравіруваним написом "Президенту України, пану Володимиру Зеленському"), щасливим володарем якого став очільник нашої держави, схожий на той, яким керував Володимир Олександрович в популярному серіалі "Слуга народу".

Зеленський в Естонії отримав велосипед в подарунок (фото: Klymenko Time)

"Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Зеленському під час його візиту велосипед. Дивилися серіал "Слуга народу", підготувалися", - пожартували редактори суспільно-політичного проекту Klymenko Time.

Зеленському в Естонії подарували велосипед (фото: Klymenko Time)

Також крім велосипеда Володимиру Зеленському вручили в якості подарунку півлітрову баночку меду.

Зеленському подарували банку меду в Естонії (фото: delfi.ee)

У мережі вже жартують з приводу подарунка Зеленському.

Скріншоти

Зазначимо, що у своєму Twitter-акаунті Керсті Кальюлайд написала пост українською мовою з нагоди прибуття в Естонію Володимира Зеленського.

"Ласкаво просимо, дорогі друзі! Україна та Естонія мають особливий зв’язок і всі обставини даного офіційного візиту доказують це", - написала Кальюлайд.

Скріншот поста (twitter.com/KerstiKaljulaid)