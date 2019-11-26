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Президент Естонії закликала підтримати Україну в боротьбі з російською агресією

Новини » Політика     26.11.2019 - 12:29
Президент Естонії закликала підтримати Україну в боротьбі з російською агресією
Фото: Керсті Кальюлайд (riafan.ru)

Росія є агресором у конфлікті з Україною

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії. Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кальюлайд конфлікт в Україні спровокувала Російська Федерація.

"Це не конфлікт між собою, ми маємо справу з агресією, де одна країна є агресором, а інша жертвою. Маємо справу з частковою анексією Криму. Я закликаю міжнародну спільно підтримувати Україну", - повідомила Кальюлайд.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Раніше Кальюлайд заявила, що для України боротьба з корупцією є найбільшим пріоритетом і Естонія готова їй допомагати. Кальюлайд також зазначила, що її країна співпрацює з Україною у сфері оборони.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, Володимир Зеленський розпочав офіційний візит в Естонську республіку. В рамках візиту Зеленський проведе переговори з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенні Пиллуаасом і прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратас.

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