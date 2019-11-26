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Зеленський відреагував на слова Коломойського про зближення з Росією

Новини » Політика     26.11.2019 - 12:39
Зеленський відреагував на слова Коломойського про зближення з Росією
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що розмова з Росією буде розпочата на нормандській зустрічі

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова олігарха Ігоря Коломойського про зближення з Росією. Про це він заявив на брифінгу.

Зеленський заявив, що Коломойський не є президентом України і більшість українців обрали курс на євроінтеграцію. За його словами, в України складна ситуація з РФ.

"Що стосується пана Коломойського. Ви сказали, що він мене підтримує, мене підтримали 73% українців, якщо серед них був пан Коломойський, я дуже радий. Коломойський не є президентом України, він громадянин України, але більшість громадян України обрали курс на євроінтеграцію. З Росією у нас дуже складна ситуація. Діалог буде розпочато на зустрічі чотирьох лідерів "нормандської четвірки", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 26 листопада 2019 р.

Нагадаємо, Коломойського в інтрев'ю виданню The New York Times заявив, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, а для її економічного виживання необхідне відновлення зв'язків з Росією.

"Вони (росіяни, - ред.) cильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини. Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, - Америка, - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", - додав він.

Крім того, Коломойський зазначив, що фінансування з Росії могло б замінити кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ). За його словами, Росія нібито вже зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

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