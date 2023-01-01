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Смотрите, как изменился Зеленский в новогоднем поздравлении 2022 и 2023: видео до слез

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Воскресенье 01 января 2023 13:41
Смотрите, как изменился Зеленский в новогоднем поздравлении 2022 и 2023: видео до слез Как изменился Владимир Зеленский за год (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Новогоднее обращение Владимира Зеленского в этом году было без преувеличения особенным. Президент вспомнил каждого украинца, города-герои, наши достижения за 311 дней войны... А вот год назад речь главнокомандующего, как и его внешний вид, были совершенно другими.

Смотрите в материале Styler на эту поразительную разницу между президентом 2022 и президентом 2023.

Сейчас Владимир Александрович всегда носит бороду, он заметно повзрослел, изредка улыбается и в его взгляде стало меньше безмятежности и юмора.

Обращение президента 2023 года происходит из-под стен темного правительственного квартала и перемежается нарезками, показывающими ужасы войны и веру в нашу победу.

А еще год назад он был улыбающимся, идеально выбритым, рассказывал о достижениях, давал обещания, показывал сияющие новогодними огнями украинские города...

Смотрите ниже разительные изменения, которые произошли с президентом Украины, и каждым из нас за этот год.

Ранее мы также писали, как Владимир и Елена Зеленские изменились за три года после начала президентства.

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Владимир Зеленский