Зеленського засікли в парку за корисним заняттям (фото)

Володимир Зеленський регулярно займається спортом для підтримки форми і зняття стресу
Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах, засікли в парку за корисним заняттям. Так, 23 квітня, через день після голосування, Зеленський бігав у парку неподалік від Верховної Ради і займався зарядкою разом з тренером. Про це повідомляє "Страна".
До речі, Володимир Зеленський часто публікує на своїх соцсторінках, якими видами спорту він захоплюється, щоб підтримувати себе в хорошій фізичній формі.
Зеленський зробив зарядку у парку і потрапив на фото (strana.ua)
Зеленський любить час від часу поплавати в басейні, щоб зняти стрес після напруженого робочого дня.
Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
Також він займається на брусах під час пробіжок в парку.
Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
Володимир Зеленський захоплюється сквошем (ігровий вид спорту з м'ячем і ракеткою в закритому приміщенні. - Ред.)
Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)
Ну і нарешті, Зеленський часто знімає стрес під час занять у спортзалі.
Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
Володимир Зеленський (відео: instagram.com/zelenskiy_official)
Нагадаємо, відомий прокремлівський блогер, який проживає в окупованому Криму, розповів, як результати виборів вплинули на настрій кримчан.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський отримав привітання і напуття від почесного патріарха Філарета.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленскький отримав привітання та поради від екс-президента Віктора Януковича. В штабі Зеленського відразу ж відповіли Януковичу.