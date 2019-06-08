Зеленського просять повернути воду та поїзда до окупованого Криму: подробиці

Президенту Володимиру Зеленському написав лист колишній президент Криму Юрій Мєшков із проханням відновити залізничне сполучення між материковою Україною і окупованим РФ півостровом, а також відновити подачу води. Відповідний документ опублікований на сайті Крим.Реалії.

Поки реакції від глави держави на дану пропозицію не було, проте у експертів подібне прохання викликало певне занепокоєння, адже нещодавно проти блокади анексованого Криму висловлювався перший президент Леонід Кравчук, а днями другий президент Леонід Кучма після засідання в Мінську виступив із ініціативою про можливість зняття блокади з ОРДЛО на Донбасі

Скрін: ua.krymr.com

На думку колишнього представника президента України в АРК Бориса Бабіна, залучення Мєшкова є симетричним кроком РФ на притягнення Кучми до Тристороньої контактної групи, пише ZIK. Сам лист із проханням подано "гібридним шляхом", нібито від представника громадськості.

Бабин наголосив, що відновлення залізничного сполучення і подачі води в окупований Крим є дійсно вкрай необхідними Кремлю, який не може офіційно визнати, що без них "півострів приречений".

"Тому і використовують таке гібридне висунення вимог, нібито не від влади Росії", - зазначив він.

Також Бабін заявив, що якщо Україна піде на поступки в цих питаннях, то це буде означати фактичну відмову Києва від Криму, адже сполучення і водопостачання сьогодні є одними з небагатьох важелів, які реально можуть вплинути на ситуацію.

Фото: Юрій Мєшков (ua.krymr.com)

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський зняв нове відеозвернення, в якому назвав своє рішення про розпуск Верховної Ради правильним. Ролик незабаром набрав величезну кількість коментарів, і часто - досить емоційних.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського "хорошим актором", але для державних справ у нього мало досвіду і знань.