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Путін назвав Зеленського "хорошим актором"

Новини » Політика    07.06.2019 - 17:33
Путін назвав Зеленського "хорошим актором"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Лідер РФ висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського "хорошим актором", але для державних справ у нього мало досвіду і знань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Також лідер РФ висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським.

"Послухайте, я не знаю цієї людини, сподіваюся, ми коли-небудь познайомимося. Судячи з усього, він хороший фахівець у тій галузі, в якій досі працював, - він хороший актор", - заявив Путін в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, відповідаючи на питання про можливість контактів із Зеленським.

Крім того, Путін заявив, що не буде відмовляться від контактів з Україною.

"Ми не відмовляємося від контактів. Будемо працювати", - заявив президент РФ.

У свою чергу, Володимир Путін пояснив, чому не привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він повинен визначитися в тому, чого він хоче домогтися, чого він хоче зробити", - заявив Путін на пленарному засіданні форуму.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не буде вітати Зеленського з перемогою в президентських виборах в Україні.

Крім того, Пєсков заявив, що для першої зустрічі президентів РФ і України повинні "дозріти відповідні умови". Зокрема, Кремлю необхідно розуміння щодо готовності Зеленського виконувати мінські домовленості і "контактувати з Донецьком і Луганськом".

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