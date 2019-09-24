У Зеленського придумали, як покарати "кнопкодавів": забирати мандат не будуть

"Кнопкодавство" у Верховній Раді хочуть викорінити і одним з методів буде введення великих штрафів. До парламенту внесено законопроект № 2148 щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, згідно з яким штраф за "кнопкодавство" складе від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це йдеться в тексті законопроекту.

Як повідомляється в пояснювальній записці, депутати своїм неперсональным голосуванням порушують не тільки закон і регламент парламенту, але й ставлять під загрозу визнання законів, прийнятих з порушенням відповідної процедури, конституційними. Порушення встановленої Конституцією України процедури ухвалення законів та інших актів Верховною Радою України є підставою для визнання їх неконституційними, йдеться у ч. 1 ст. 152 Конституції України.

"Проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата України (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. грн – Ред.). Згідно зі статтею 216 КПК України досудове розслідування таких кримінальних правопорушень будуть здійснювати слідчі органів Державного бюро розслідувань", – йдеться в документі, автором якого є перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Депутати будуть покарані за кнопкодавство - названі суми штрафів (скріншот: facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Нагадаємо, протягом двох днів накнопкодавили вже три депутати Верховної Ради. Першим став Олександр Ковальов, мажоритарник-самовисуванець з Донецької області. 10 вересня він проголосував за свого колегу при розгляді "закону про імпічмент". На наступний день, 11 вересня, відзначилися відразу два нардепа від "Слуги народу" - Сергій Литвиненко (мажоритарник) і Олена Копанчук.