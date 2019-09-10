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Перший кнопкодав в новій Раді: названо ім'я порушника (відео)

STYLERЖиття    10.09.2019 - 16:59
Перший кнопкодав в новій Раді: названо ім'я порушника (відео)
Кнопкодави у Верховній Раді (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат спробував знайти виправдання своєму вчинкові

У Верховній Раді 9-го скликання був зафіксований перший випадок кнопкодавства. Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО.

Першим порушником статті 84 Конституції України став позафракційний депутат мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов. Серйозне порушення Конституції було зафіксовано на засіданні Верховної Ради у вівторок, 10 вересня, під час голосування за президентський законопроект про імпічмент.

Як зазначає ЧЕСНО, Олександр Ковальов натиснув кнопку на місці іншого позафракційного депутата-мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова. І зробив він це під час голосування за проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) №1012 за основу. За результатами голосування біля прізвища Єфімова зазначено, що він проголосував "за".

Перший кнопкодав у Верховній Раді 9-го скликання (Відео: YouTube/Рух ЧЕСНО)

ЧЕСНО звернулося до народного депутата Ковальову за коментарем. Він спочатку почав заперечувати порушення, але подивившись відео, визнав, що порушив Конституцію.

"Ставлюся до кнопкодавства дуже негативно. Там видно, що я натиснув кнопку? Погано, дуже жахливо. Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде самий маленький гріх, бо вже порушено більше. Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка...", - так пояснив ситуацію Ковальов.

А ось Максим Єфімов, за якого проголосував Ковальов, не став визнавати факт порушення.

"Магія була в тому, що я заліз під ручку і натискав на кнопку. Я був під столом і натискав на кнопку. Відчепіться від мене будь ласка", - сказав Єфімов.

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