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Стефанчук подав у Раду законопроект про боротьбу з кнопкодавством

Новини » Політика    12.09.2019 - 12:18
Стефанчук подав у Раду законопроект про боротьбу з кнопкодавством
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Стефанчук повідомив, що зареєструє законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук доручив комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради розібратися з зафіксованими випадками "кнопкодавства" і дати правову оцінку. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Стефанчук подав в Раду законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

"Як і обіцяв вчора, направляю в комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України своє звернення з вимогою розібратися з ситуацією із зафіксованими фактами "кнопкодавства" в стінах парламенту і дати їм правову оцінку", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук подав у Раду законопроект про боротьбу з кнопкодавствомФото: звернення Стефанчука (facebook.com/ruslan.stefanchuk)

Нагадаємо, народний депутат Михайло Радуцький повідомив, що у перерві між пленарними засіданнями у четвер відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому розглянуть кнопкодавство їх нардепів.

РБК-Україна писало, що народні депутати від "Слуги народу" Олена Копанчук і Сергій Литвиненко попалася на кнопкодавстві.

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Новини України кнопкодавствоРуслан Стефанчук
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