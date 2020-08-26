"Кролик" з прапором поскаржився на погрози після скандального концерту на День Незалежності

Дмитро Волканов відреагував на критику в мережі (колаж РБК-Україна)

Учасник групи Сердючки Дмитро Волканов відреагував на критику

Після скандального концерту на День Незалежності в Києві один з учасників виступу поскаржився на погрози, які йому стали надходити в соціальній мережі. Про це розповів 17-річний учасник групи Serduchka band Дмитро Волканов, який в костюмі кролика з прапором України стояв на даху "вагона метро" на Софійській площі під час шоу.

Хлопець записав відеозвернення у своєму Instagram і розкритикував хейтерів в інтернеті.

На думку юного артиста з Бердянська з групи відомого співака Андрія Данилка (сценічний псевдонім Вєрка Сердючка), всі закиди абсолютно безпідставні, а пишуть їх "люди без мізків".

"Боже, хлопці! Що зараз коїться в Facebook?! Мені пишуть, що мене треба розстрілювати, що я танцював на кістках. Це просто капець!" - обурюється Дмитро.

Учасник групи Сердючки Дмитро Волканов в костюмі кролика (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Учасник шоу-балету Сердючки зазначив, що сприймає хвилю хейтерства з певною іронією.

"Ну, мені-то добре, я на свій рахунок нічого, крім грошей не беру. Але, у людей просто немає мізків!" - заявив Волканов.

Відео: Дмитро Волканов відповів на хвилю критики в мережі скандального виступу на День Незалежності

На концерті, приуроченому Дню Незалежності 24 серпня, група Сердючки виконувала попурі на різноманітні хіти.

Відео: Група Сердючки на концерті до Дня Незалежності в Києві

Як повідомлялося, на День Незалежності стався скандал - "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні використовували без дозволу.

Також ми писали про те, що продюсер "Бумбокс" відреагував на скандал через концерт до Дня Незалежності.