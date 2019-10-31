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Вуха обірву! Потап пригрозив Стасу Михайлову через Зеленського

STYLERЖиття    31.10.2019 - 13:29
Вуха обірву! Потап пригрозив Стасу Михайлову через Зеленського
Потап заступився за Зеленського перед Стасом Михайловим (колаж РБК-Україна)

Стас Михайлом грубо облаяв Володимира Зеленського

Володимир Зеленський будучи актором студії "Квартал 95" вивів з себе російського поп-співака Стаса Михайлова. Колись знаменитому естрадному артисту і кумирові всіх росіянок не сподобалася пародія на нього, показана українськими гумористами на одному закритому заході.

Як розповів Євген Кошовий в інтерв'ю Дмитра Гордона, інцидент стався на дні народження президента. Якого саме гаранта, і коли саме це сталося, кращий друг Зеленського не уточнив.

"До сих пір не можу зрозуміти, що хотів від Вови Стас Михайлов, який кричав на нього за лаштунками на дні народження одного з президентів... Багато було матюків. Він образився на пародію... Я так на це все дивився, думаю... Я не підходив, ми стояли всі разом. Я просто стояв, слухав, а він кричав. Матом... І дружина його там... Дивна якась у них сімейка", - розповів нинішній лідер студії "Квартал 95".

"Розрулив" ситуацію Потап, який також виступав на цьому заході.

"Потім, пам'ятаю, Льоша Потапенко каже йому (Стасу Михайлову - ред.): "Торкнеш "Квартал", я тобі вуха обірву!" Сам Потап заступився! А якщо б ще і Настя заступилася... Але Настюля не бачила цього всього, слава богу", - з посмішкою сказав Кошовий.

Зеленський пародіює Стаса Михайлова

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