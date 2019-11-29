Депутат "Слуги народу" заявила про необхідність "приглушити" свободу слова

Фото: Ольга Василевська-Смаглюк (з відкритих джерел)

Депутат "Слуги народу" вважає, що з поваги до інституту президентства треба фільтрувати свою мову

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова". Про це повідомляє РБК-Україна посилаюсь на видання "Настоящее время".

Депутат від СН вважає, що обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства.

"Мені здається, що у нас в країні наскільки сильна свобода слова, що її пора б уже приглушити, з поваги до інституту президентства фільтрувати свою мову", - сказала вона

Так вона прокоментувала справу щодо депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, яких підозрюють погрозах президенту Володимиру Зеленському. Василевська-Смаглюк вважає, що зброя, яку знайшли під час обшуків у домі Звіробій, може мати зв’язок із погрозами Зеленському.

Нагадаємо, вчора у Звіробій проводили обшуки. Вона заявила, що в ході обшуків у неї вилучили зброю та телефон. У Державному бюро розслідувань підтвердили лише вилучення зброї.

У ДБР розповіли, що метою слідчих дій була перевірка фактів та додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження у подальшому.