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Зеленський провів "жорстку розмову" з Тищенком

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 00:45
Зеленський провів "жорстку розмову" з Тищенком
Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна)

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, наразі ресторан Тищенка не працює. 

Президент Володимир Зеленський провів жорстку розмову з народним депутатом Миколою Тищенком через роботу його ресторану "Велюр" в період карантину. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що депутат допустив велику помилку через роботу ресторану.

"У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших депутатів. Якщо ти народний депутат - не треба робити з себе якогось царя", - заявив Тимошенко.

За його словами, наразі ресторан Тищенка вже не працює.

"По-перше, ресторан вже не працює. Жорстка розмова вилилась в те, що я сподіваюсь для всієї фракції, да і для інших фракцій це буде прикладом, що не можна так робити. Це була велика помилка з боку народного депутата, що він так зробив", - додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, попри карантин.

Наступного дня правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану. Сам Тищенко сказав, що ресторан працював в режимі зустрічей.

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Новини України Володимир ЗеленськийМикола Тищенко
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