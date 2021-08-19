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Зеленський про можливий другий термін: хочу деякі речі закінчити

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 14:27
Зеленський про можливий другий термін: хочу деякі речі закінчити Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки рано говорити про можливість його висунення на другий президентський термін. Але він хотів би "деякі речі закінчити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ, яке наводить уривки інтерв'ю Зеленського НВ, Washington Post, Liberation, "Новій газеті" та Funke Media.

За його словами, рано говорити про підготовку до другого терміну.

"Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - зазначив Зеленський.

Однак на уточнююче питання про те, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів ствердно.

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - додав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, в серпні 2021 року 48% українців поставилися б негативно, якби Зеленський заявив про висунення на другий термін.

У липні він говорив, що не готовий сказати, чи буде балотуватися на другий термін.

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