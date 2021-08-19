Зеленський про можливий другий термін: хочу деякі речі закінчити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки рано говорити про можливість його висунення на другий президентський термін. Але він хотів би "деякі речі закінчити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ, яке наводить уривки інтерв'ю Зеленського НВ , Washington Post, Liberation, "Новій газеті" та Funke Media.

За його словами, рано говорити про підготовку до другого терміну.

"Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - зазначив Зеленський.

Однак на уточнююче питання про те, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів ствердно.

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - додав Зеленський.